Com a derrota em casa perante o Feirense, os tigres continuam a lutar pela manutenção.

Isolado no primeiro lugar da tabela, na fase de manutenção/descida do nacional da I divisão de sub-15, o CD Feirense foi ganhar por 2-0 a casa do Sporting de Espinho que, a duas jornadas do final do campeonato, luta pela permanência na I divisão com Sport Viseu Benfica e AA Avanca, equipas com quem os tigres vão jogar nas duas restantes jornadas.