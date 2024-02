Tigres são campeões regionais

O SC Espinho/CM Espinho teve uma participação exemplar no campeonato regional norte de boccia de pares e equipas, que decorreu em Barcelos, no fim-de-semana de 17 e 18 de fevereiro, ao sagrar-se campeão regional norte, tanto em equipas BC1/BC2, como em pares BC4/BC5, trazendo para casa estes dois títulos pela primeira vez na história do clube.

Numa competição que foi reativada esta época (após ter sido retirada do calendário em 2017), a Equipa BC1/BC2 constituída por João Pinto, André Ramos e Ana Correia partia como favorita na competição, mas os favoritismos têm de ser confirmados em campo. Jogo a jogo a equipa foi batendo os seus oponentes e chegou ao último jogo em igualdade pontual com o FC Porto que tinha também vencido todos os jogos até ao momento. Num jogo que se transformou em final, os tigres venceram por 9-1, alcançando o ambicionado título regional.

Na competição de pares BC4/BC5, depois de ter vencido os dois jogos no primeiro dia de competição, o par do SCE/CME ficou em condições para discutir os lugares do pódio. No último jogo perante o SC Braga acabou por vencer por 7-1 e assim alcançar mais um título inédito para o clube.