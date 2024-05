Tigres sobem ao pódio em casa

No Torneio Vila D’Anta – XI Memorial Napoleão Guerra realizado nas Piscinas Municipais de Espinho, no sábado de tarde e domingo de manhã, os atletas espinhenses acumularam bons resultados e subiram ao terceiro lugar do pódio.

Neste torneio organizado pela ANCNP – Associação de Natação de Aveiro e pela própria secção de natação tigre estiveram presentes 295 nadadores em representação de 19 clubes. O Sporting Clube de Portugal foi o vencedor com 1020 pontos, seguindo-se a Associação Estamos Juntos (849 pontos) e o Sporting Clube de Espinho (822 pontos).

A restante classificação foi: 4º lugar – CD Feirense, 5º lugar – Crasto – Castro D’Aire; 6º lugar – Ac. Viseu; 7º lugar – CAPGE; 8º lugar – , CD Estarreja; 9º lugar – SC Aveiro; 10º lugar – Galitos; 11º lugar – AD Sanjoanense; 12º lugar – CD Campinho; 13º lugar – CN Vagos; 14º lugar – SC São João Ver, 15º lugar – SA Águeda; 16º lugar – Fluvial Portuense; 17º lugar – Oliveirense; 18º lugar -Tondela e 19º lugar – Feira Viva.

Marcaram presença neste evento Luísa Guerra, viúva de Napoleão Guerra, Luís Canelas, vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho e Manuel Santos, em representação da Junta de Freguesia Anta/Guetim.

O Sporting Clube de Espinho esteve presente com 26 nadadores (16 masculinos e 10 femininos). Em destaque estiveram os nadadores Diogo Cruz e Francisco Santos por terem vencido todas as provas em que participaram. Diogo Cruz (Natação Adaptada) venceu os 50 e 100m Livres e 50 e 100m Costas. Francisco Santos (Juvenil A) ganhou as provas de 50m Livres e 50 e 100m Mariposa, tendo ainda nadado em extracompetição os 100m Costas.

Também em destaque estiveram os nadadores Adriana Trindade, António Neves, Beatriz Moreira, Flora Brabetz, Guilherme Pinto, João Amaral, João Castro, João Neves, José Pedro Ferreira, Luísa Félix, Manuel Oliveira, Mariana Azevedo, Nadir Rosário e Rodrigo Rocha por terem alcançado pódios em provas em que participaram.

Participaram ainda: João Castro (Juvenil A); Francisca Silva (Júnior); António Neves (Infantil A); Ana Rita Monteiro (Sénior); Maria Inês Poinho (Sénior); Afonso Rafael (Júnior; Guilherme Rocha (Júnior); Leonor Rocha (Júnior); Guilherme Martins (Juvenil B); Raquel Monteiro (Júnior) e Oleksandr Sadovnikov.

Nas provas de estafetas, os nadadores Francisco Santos, Guilherme Pinto, João Castro e Manuel Oliveira classificaram-se em 3º lugar nos 4x50m Livres e em 4º lugar nos 4x50m Estilos. As nadadoras Adriana Trindade, Beatriz Moreira, Ana Rita Monteiro, Beatriz Moreira e Mariana Azevedo obtiveram o 5º lugar nos 4x50m Estilos e o 8º lugar nos 4x50m Livres. Em extracompetição, participaram várias equipas de estafetas, em ambas as provas.

No final da competição foram alcançados 35 pódios individuais (16 de ouro, 15 de prata e 4 de bronze), batidos 51 recordes pessoais, dos quais 2 recordes do clube.