Torneio da Páscoa do Académico da Feira

Nesta época da Páscoa realiza-se o IX Torneio Internacional da Páscoa em hóquei em patins, nos escalões de Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19, Seniores Femininos e Masculinos. Os jogos do torneio realizam-se em 23/24 de Março, 28/29/30 de Março, 6/7 de Abril e 12/13 de Abril no Pavilhão Municipal Fernando Quintino em Santa Maria da Feira. Participam as equipas do Clube Académico da Feira, Académica de Coimbra, Oliveirense, Sanjoanense, Fânzeres, F.C. Porto, Académico de Bragança, Óquei de Barcelos, Gulpilhares, Académica de Espinho, Valongo, Juventude Pacense, Famalicense, Hóquei de Cambra, HC Mealhada, Cenap, Clube Albergaria. Ainda as equipas espanholas do C.P. Taradell, C.E. Noia, Compania de Maria e as seleções jovens de Inglaterra.