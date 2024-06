Torneio de FIFA em Lobão

No dia 22 de junho, o Ranho Folclórico de S. Tiago de Lobão realiza a quinta edição do torneio do jogo FC24, outrora denominado por FIFA, em estreita parceria com a Junta da União das Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande.

Segunda a organização, “numa realidade em que a tecnologia é presença assídua na vida da comunidade jovem, esta é uma iniciativa que intenta congregar e envolver os jovens na sociedade e no associativismo, promovendo o convívio social e o espírito de competição saudável”.

A edição deste ano conta com a colaboração de três associações de cariz desportivo da União das Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande, nomeadamente a Associação Desportiva e Cultural de Lobão, a Associação Cultural e Desportiva de Gião e o Guisande Futebol Clube.

As inscrições, limitadas a 64 participantes, encontram-se abertas no website e no Facebook da associação.