Torneio de hóquei na Académica

A secção de hóquei em patins da Associação Académica de Espinho está a organizar um torneio de hóquei em patins na vertente 3×3, “com o intuito de juntar a malta do mundo do Hóquei em Patins e todos juntos fazermos a festa de verão”.

O evento vai decorrer durante o mês de julho (dias 19 e 20), mas as inscrições continuam abertas, até que o número de equipas estipulado seja preenchido. As inscrições que têm o valor de 80 sticks por equipa, podendo as equipas incluir cinco a seis jogadores (dos sub-17 a seniores), devem ser efetuadas em: academicaespinho@gmail.com.