Torneio Lopes da Silva em Aveiro

Pela primeira vez na história da competição, o emblemático Torneio Lopes da Silva vai realizar-se no distrito de Aveiro. Em 2024, os municípios da Mealhada e de Oliveira do Bairro vão ser palco de 66 jogos que vão opor as seleções Sub-14 distritais e regionais de todo o país, entre os dias 23 e 30 de junho.

A 28ª edição do Torneio Interassociações Lopes da Silva teve a sua apresentação no dia 11 de março, segunda-feira, no auditório do Grande Hotel do Luso, em Aveiro. A emblemática competição de futebol de formação é uma organização da Federação Portuguesa de Futebol, com a colaboração da Associação de Futebol de Aveiro.

Nesta competição que serve de “entrada” para a primeira seleção nacional sub-15, participam os melhores jogadores de Sub-14 das 22 associações do país, num total de 440 atletas, que vão disputar 66 jogos em oito recintos nos dois municípios anfitriões.

Na cerimónia de apresentação marcou presença o presidente da FPF, Fernando Gomes, bem como o presidente da AF Aveiro, José Neves Coelho, o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Coelho e o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo.

Antes das intervenções das entidades presentes, João Vieira Pinto, diretor da FPF, deixou uma mensagem em vídeo, onde lembrou as suas duas participações em 1987 e 1988, bem como as memórias que leva dessa sua experiência, ao serviço da Associação de Futebol do Porto.

O presidente da FPF, Fernando Gomes, exaltou o espírito da prova: “são experiências que ficam para toda a vida, mas acima de tudo estamos neste espaço de aprendizagem e desenvolvimento desportivo, sendo a porta de entrada para as nossas seleções. Este torneio onde participam as 22 associações distritais e regionais, que trazem a sua equipa de sub-14, fazendo o maior número de jogos possíveis no espaço de uma semana, sempre acompanhados pelas equipas técnicas nacionais”.

Fernando Gomes lembrou ainda que estes jovens são o futuro dos conjuntos nacionais: “nós temos por experiências e por vivência que grande parte dos atletas que chegam à seleção AA começaram exatamente pelo Lopes da Silva, portanto temos registos que mais de 80% dos atletas que participam nas seleções de sub-20/sub-21 iniciaram neste torneio a sua entrada nas seleções sub-15”.

Por seu turno, o presidente da AF Aveiro, José Neves Coelho, começou por explicar a seleção dos concelhos anfitriões: “a escolha de Oliveira do Bairro e da Mealhada para receber este evento deveu-se também ao objetivo de concentrarmos todas as comitivas, com todas as comodidades, na proximidade dos recintos desportivos, o que é importantíssimo para as deslocações efetivas dos atletas. Na maior parte dos jogos também teremos relva natural o que é um privilégio que abrilhantará ainda mais este torneio que bem merece”.

Neves Coelho termina com um objetivo: “vamos proporcionar a todos os jovens atletas, momentos lúdicos, que vão possibilitar a partilha e conhecimentos de outros atletas das associações participantes, assim como permitir que estes momentos possam ficar gravados para todos eles”.

O sorteio da 28ª edição do Torneio Lopes da Silva realizou-se, na manhã de segunda-feira, na Cidade do Futebol, com o seguinte resultado:

𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗔

▪️ Associação de Futebol da Madeira

▪️ Associação de Futebol de Beja

▪️ Associação de Futebol de Viana do Castelo

▪️ Associação de Futebol de Angra do Heroísmo

𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗕

▪️ Associação de Futebol de Braga

▪️ Associação de Futebol de Santarém AFS

▪️ Associação de Futebol de Vila Real

▪️ Associação de Futebol de Portalegre

𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗖

▪️ Associação de Futebol de Setúbal

▪️ Associação de Futebol de Leiria

▪️ Associação de Futebol da Guarda

▪️ Associação de Futebol de Bragança

𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗗

▪️ A.F. Porto

▪️ AF Coimbra

▪️ Associação de Futebol de Ponta Delgada

▪️ Associação de Futebol da Horta

𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗘

▪️ Associação de Futebol de Aveiro

▪️ Associação de Futebol do Algarve

▪️ Associação de Futebol de Castelo Branco

𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗙

▪️ AFL – Associação de Futebol de Lisboa

▪️ Associação de Futebol de Viseu

▪️ Associação Futebol Évora