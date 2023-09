Torneio Solverde no fim-de-semana em Maceda com entrada livre

A equipa sénior de hóquei em patins da Associação Académica de Espinho, que vai disputar a II divisão nacional, já iniciou a sua preparação, embora esteja a trabalhar em casa emprestado já que o Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis se encontra a sofrer profundas obras de remodelação.

A pré-época dos academistas inclui o tradicional Torneio Solverde, que está marcado para o fim-de-semana de 15 e 16 de setembro e vai contar com a presença, além da equipa da casa, do Famalicense, Escola livre de Azeméis e dos espanhóis Compañia Maria. Uma vez que as obras ainda se encontram a decorrer o tradicional torneio vai decorrer no Pavilhão Gimonodesportivo de Maceda. Sexta Famalicense e Escola Livre Azeméis jogam pelas 20 horas, enquanto a Académica de Espinho e os espanhóis do Club Patines Compañia de Maria se encontram às 21.30. No sábado o terceiro e quarto lugar decidem-se às 16 horas e é final decorre às 17.30 horas com entrega de prémios pelas 19 horas. A entrada é livre.

créditos: Associação Académica de Espinho