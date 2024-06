Trail do Feirense brilha em casa

O Clube Desportivo Feirense organizou, no primeiro fim-de-semana de junho, o evento de trail ‘Trilhos dos Fogaceiros’. Realizado em Santa Maria da Feira, com partida e chegada nas imediações do Castelo, o evento atraiu mais de mil participantes, consolidando-se como um marco no calendário desportivo local.

Com o êxito deste evento, a equipa de Trail Running do Feirense vira agora a sua atenção para a competição nacional. No próximo fim-de-semana, a equipa vai deslocar-se à Guarda para disputar o Campeonato Nacional de Ultra endurence, que este ano está integrado no ‘Oh Meus Deus! Ultra Trail Serra da Estrela’.

A competição, que decorre de 7 a 9 de junho, terá início no Parque Municipal de Seia, na Serra da Estrela. Para esta edição do campeonato, foi considerado o ranking de 30 de maio de 2024, determinando os apurados para disputar o título nacional.

A equipa masculina do Feirense conta com atletas de alto nível, como Nuno Nunes, vencedor do XV Trail de Conímbriga Terras de Sicó (60 km) e o melhor português no MIUT (85 km); Fábio Barbosa, vencedor do TAUTE (Ultra Trail Endurance) e terceiro português no MIUT (85 km). Completam a equipa António Amorim e Alcides Barbosa, todos determinados a alcançar o pódio.

Na equipa feminina, Leida Gabriela, Mónica Oliveira e Liliana Cardoso representarão o Feirense, todas com o objetivo claro de lutar pelos primeiros lugares e, se possível, conquistar a vitória.

Além das equipas que vão participar na prova do Campeonato Nacional, Silvério Santos enfrentará o desafio na prova de 100 milhas, enquanto Vera Rodrigues competirá na prova de 20 km.

Para os responsáveis da secção, “a expectativa é alta e o Clube Desportivo Feirense está confiante em mais uma excelente performance, tanto individual quanto coletiva, no Campeonato Nacional de Ultra endurence”.