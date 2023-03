Travanca avança na Taça Inatel após penáltis

Nas meias-finais da Taça Inatel Aveiro o CCD Travanca, quinto no grupo B do campeonato recebeu o ACD Lavandeira, líder do grupo A, conseguindo a passagem às finais, já nas grandes penalidades, depois da partida ter ficado empatada a duas bolas.

Num jogo de equilíbrio, onde sempre que o Lavandeira conseguiu vantagem o Travanca conseguiu repôr a igualdade, Luis Almeida, guarda-redes da turma da casa foi o homem do jogo e ainda defendeu duas das grandes penalidades dando a vitória à sua equipa que apenas falhou um penálti.