Tricampeonato de solo dance para o RHC Lourosa

No Campeonato Distrital de Patinagem Artística 2024 – Solo Dance, prova que decorreu no Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha, o Rolar Hóquei Clube de Lourosa conquistou o tricampeonato de solo dance, vencendo em todos os escalões nos quais competiu.

Numa prova com excelentes prestações, tanto das atletas de Lourosa como dos restantes participantes, num campeonato com grande competitividade, a equipa do Rola Hóquei subiu ao primeiro lugar do pódio em infantis, iniciados, cadetes, juvenis, juniores e seniores.

Em infantis Adriana Reis foi primeira, Ana Maria Ferreira segunda e Matilde Nazaré terceira.

Em iniciados, Gabriela Reis em femininos e Guilherme Silva em masculinos subiram ao lugar mais alto do pódio, com Lara Gomes a ficar em quinto.

Em cadetes Luana Ferreira ficou com o ouro e Leonor Cardoso com o bronze, Luana Alecrim foi quinta e Maria Lopes décima.

Os lugares mais altos do pódio em juvenis, juniores e seniores, foram conquistados respetivamente por: Beatriz Fontes, Débora Bernardes e Ana Beatriz Santos. A prova organizada pela Associação de Patinagem de Aveiro contou com a participação do clube anfitrião, Clube de Albergaria – Hóquei e Patinagem, do Clube Desportivo de Cucujães e do Sporting Clube São João de Ver, que se estreou nestas andanças.

As atletas do Rolar Lourosa foram acompanhadas pelas suas treinadora Ema Cardoso, que continua a trabalhar na preparação dos nacionais. O campeonato de patinagem livre decorreu este fim-de-semana, em Maceda.