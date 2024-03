Trilhos Termais a 30 de março

Os ‘Trilhos Termais’ são um evento a realizar no dia 30 de março de 2024, organizado pela Associação Obra do Frei Gil em parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e com o apoio da Run4Feira.

Este é um evento em que o desporto e a natureza se unem para proporcionar uma experiência inesquecível, oferecendo três opções aos participantes: Trail Curto de 13 quilómetros, um Trail Longo de 20 quilómetros para os mais competitivos e uma caminhada de 6 quilómetros para aqueles que preferem desfrutar do ambiente natural com amigos e família.

Os Trail Runners terão a oportunidade de explorar os trilhos que partirão da vila termal de Caldas de S. Jorge e se estenderão por diversas zonas do concelho de Santa Maria da Feira. Durante a prova, será possível apreciar o rio Uíma, que circula por zonas incluídas nas provas.

A iniciativa decorre ao fim da tarde de dia 30 de março, podendo os kits da prova serem levantados durante o dia e véspera da prova.

O kit completo inclui: t-shirt técnica de running, medalha finisher, gola multifunções, kit saúde oral, tablete de chocolate belga, fita porta-chaves, saco TNT, garrafa de água, bolo, peça de fruta, seguro e dorsal.

Todos os interessados em participar neste evento têm que fazer as inscrições até 27 de março, mas toda a informação encontra-se em http://www.trilhostermais.pt/