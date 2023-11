Triunfo confortável do GRIB

A equipa senior do GRIB venceu sem grande dificuldade o Bolacesto por 69-46.

A vantagem por 23 golos de diferença começou a desenhar-se logo no primeiro quarto, com um parcial de 21-8. O resultado de 39-21 ao intervalo levou os falcões a abrandarem o ritmo na segunda parte. Mesmo assim, foram dilatando a cada período a vantagem, aproveitando para utilizar atletas menos rodados.

Pedro Azevedo somou 15 pontos, ao passo que Hélder Gomes anotou 12 e Ruben Gomes também chegou aos dois dígitos (11 pontos).