Tudo em aberto para a segunda mão na Taça Cidade de Esmoriz

A faltar uma jornada para o fim da Liga Caracal, este fim-de-semana, o campeonato parou para se disputar a primeira mão da meia-final da Taça Cidade de Esmoriz, com os resultados a deixarem tudo em aberto para o segundo jogo, a disputar a 23 de junho.

O campeão União da Mata deslocou-se a Recarei, onde não se conseguiu superiorizar à turma do Canário Bustelo, perdendo por 2-1 e necessitando agora de vencer e dar a volta ao resultado na segunda mão para conquistar o bilhete de acesso à final da prova.

O golo do União da Mata foi de André Silva.

Na outra partida, FC Cadinha e Juventus Pedroso defrontaram-se em Fiães, com a partida a acabar empatada a duas bolas.

O Cadinha vencia pela diferença mínima ao intervalo, com golo de Vítor Pereira. Na segunda parte a Juventus empatou, o Cadinha voltou a ganhar vantagem por Sandro Pina, mas voltou a ceder o empate antes do apito final, ficando tudo por decidir na segunda mão.

Os vencedores desta meia-final, vão disputar a final de uma das provas mais emblemáticas do popular de Ovar no dia 6 de julho.