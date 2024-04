Tudo igual no topo da II divisão

O Desportivo da Ponte de Anta impôs uma goleada por 1-8 em casa do penúltimo, Lomba de Paramos que até entrou na partida a ganhar com golo de Wilson Gomez a aproveitar um deslize do guarda-redes adversário. Só que a turma visitante não se intimidou e, não fosse o desperdício na finalização e as bolas a baterem nos ferros, a vantagem ainda poderia ter sido mais alargada. Os oito do Desportivo foram a soma de um hat-trick de Ruben Xalé Gomes, os dois de Alírio Vasconcelos e mais três de Augusto Sousa, João Pereira e Diogo Correia.

Entretanto, quem foi a Cassufas na tarde de domingo deu o tempo por bem empregue. Bairro da Ponte de Anta e GD Idanha proporcionaram um jogo de emoção e equilíbrio onde não faltaram golos, com a vitória a tombar para o Bairro pela diferença mínima (5-4). Os cinco golos do Bairro foram da autoria de Marco Braga, Bruno Mendes, Rúben Castro e Serafim Gomes, que bisou. Para a Idanha marcaram João Pacheco, Diogo Guimarães, Bruno Guimarães e Bruno Ferreira. Com este resultado o Bairro mantém a segunda posição. O GD Idanha perdeu o quarto lugar.

A defrontar o último classificado, a Associação Desportiva de Guetim não vacilou na conquista dos três pontos que lhe permitem continuar nos três primeiros lugares de acesso à subida e na luta pelo título. A AD Guetim bateu por 4-1 os Estrelas da Ponte de Anta com dois golos de Vitó Silva, um de Fábio Estrela Santos e outro de Pedro Silva, que saiu do banco para fechar a contagem. Vítor Oliveira foi o marcador dos Estrelas da Ponte de Anta.

Os Estrelas Vermelhas subiram na tabela ao vencerem os Morgados de Paramos em sua casa por 1-3. A turma da casa chegou ao golo por Paulo Costa, mas os Estrelas responderam à altura e marcaram por três vezes. Jorge conseguiu o empate, Henrique deu a volta ao marcador e André Ramos solidificou a vantagem da equipa silvaldense.

Na partida entre GD Outeiros e Associação de Esmojães, as equipas entraram muito calculistas sem quererem arriscar, até que aos 25 minutos os alvinegros abriram o ativo, mas os visitantes conseguiram o empate antes do intervalo. Na segunda parte, os da casa tiveram oportunidade para empatar, mas não conseguiram e os Outeiros dilataram a vantagem. Bruno Oliveira marcou para os da casa, enquanto os golos dos Outeiros foram de Serginho, Neves e Eduardo Rato.