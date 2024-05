Na partida da jornada, o dérbi antense entre Bairro e Desportivo da Ponte de Anta acabou empatado a duas bolas, deixando tudo igual no topo da tabela da II divisão.

O Bairro ganhava ao intervalo por 2-1 com golos de Serafim Gomes e Miguel Rosa, mas o Desportivo acabou por conseguir o empate já na segunda parte. Marcaram para os pretos e amarelos Tiago Sousa e Alírio Vasconcelos.

Tendo já estado a liderar o campeonato, a AD Guetim encontra-se agora na terceira posição e a vitória do GD Outeiros deste fim-de-semana permitiu que a equipa silvaldense se aproxima-se dos guetinenses, podendo ameaçar a subida de divisão. Os pupilos de José Martins ganharam por 3-0, com golos de Sérgio Costa e Miguel Zenha. o outro golo, segundo na contagem foi da equipa visitante que marcou na própria baliza.

Os Morgados de Paramos foram a Cassufas defrontar os Estrelas da Ponte de Anta que, apesar de apenas terem um jogador no banco, lutaram até ao final.

Ao intervalo, os Morgados já tinham marcado os seus quatro golos, convertidos por Paulos Costa que bisou na partida, Adriando Rodrigues e Fábio Ferradaz.

A equipa antense marcou um golo na primeira parte e reduziu para o 4-2 final já na segunda. Marcaram os golos Ilídio Ferreira e Leandro Alves.

Os Estrelas Vermelhas, quintos na tabela classificativa, receberam o penúltimo classificado que bateram por três bolas, inaugurando o marcador na primeira parte e marcando mais dois golos na segunda. Os golos foram de Dinis Leite, Diogo Tavares e Rubem Lima que saiu do banco para fechar o resultado.

No Campo da Idanha, a equipa local recebeu a associação de Esmojães e, apesar da partida ter acabado empatada a uma bola, não faltou emoção, com vários amarelos e a expulsão, por acumulação do marcador do golo idanhense, Bruno Guimarães. Pela Associação marcou Rui Pedro Tavares. Os dois golos ocorreram ainda na primeira parte da partida.