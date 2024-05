U. Lamas com falta de acerto na finalização

Lamacenses jogaram algo descomprimidos e apesar do domínio do jogo, faltou acerto na finalização. A equipa liderada por Fernando Pereira até criou boas ocasiões de golo, com Zé António, André Aranha e Luís Moreira a desperdiçarem as melhores ocasiões de golo.

Na etapa complementar, um jogo mais dividido, com domínios repartidos de posse de bola e com boas ocasiões de golo para ambos os lados. Zé António desperdiçou a melhor ocasião ao cabecear à figura após boa jogada individual de Willy. A Juveforce ficou perto do golo após lance de bola parada, com o cabeceamento a sair rente ao poste.

O União de Lamas homenageou Sérgio França e Pedro Catita com o prémio carreira, ambos jogadores de Hóquei em Campo.