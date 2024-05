U. Lamas continua a ganhar

O U. Lamas entrou bem, mas o Canedo inaugurou o marcador por Macedo. Aos 25’ numa jogada de insistência Pardal cabeceia e a bola sobra para Joãozinho que empata a partida. Aos 33’ Fabinho é expulso com vermelho direto e já depois dos 45’, na marcação de um canto, Dimiri e Nuno Martins enrolam-se na área o árbitro dá grande penalidade para o Lamas que Aranha converte. Na segunda parte o Canedo procurou o empate, mas acabou por ver o seu guarda-redes expulso aos 84’ depois de uma saída intempestiva e choque com Zé António fora da área. O Lamas ainda procurou aproveitar a vantagem numérica,, mas foi o Canedo que criou a melhor oportunidade. O jogo acabou com a vitória dos lamacenses (1-2).

Numa partida em que o Alba precisava de pontuar, na luta pela manutenção, mas onde o Paços não queria perder pontos e colocar em risco o segundo lugar e o histórico apuramento para a Taça de Portugal, o golo da turma da casa chegou cedo, vantagem reforçada ainda antes do intervalo. A partida terminou com a vitória do Paços por 2-0.

O Sporting de Espinho perdeu matematicamente a hipótese de chegar ao segundo lugar do campeonato. Em casa, a equipa de João Ferreira foi incapaz de suster a velocidade dos atacantes da Ovarense, acabando por perder categoricamente por 2-4.

O Esmoriz ainda não conseguiu garantir desde já a manutenção no Sabseg. Em Estarreja, num duelo duríssimo contra outra das equipas aflitas, a equipa de João Couras obteve um precioso triunfo por 1-0, que fez com que a equipa saísse dos lugares de descida.