U. Lamas perde em casa

Na retoma da disputa da fase de apuramento do nacional de hóquei em campo, a quarta jornada disputou-se este fim-de-semana, com o União de Lamas – Hóquei a receber o GD Viso, numa partida disputada no sintético lamacense.

O jogo foi bastante equilibrado até aos últimos minutos, mas foi a turma da casa que obteve as melhores ocasiões de golo, só que não conseguiu marcar. E como quem não marca, sofre, dois erros dos lamacenses converteram-se em dois golos dos visitantes que acabaram com a vitória.

Apesar do resultado, ainda tudo está por decidir num campeonato em que a equipa de Lamas tem por objetivo ficar nos quatro primeiros. Sábado o jogo é no Jamor, pelas 15 horas.