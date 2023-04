U. Lamas vence e a “luta” fica a dois

Entrada feliz na partida por parte do Fermentelos, que inaugurou o marcador ainda no decorrer do primeiro minuto. O União de Lamas “acordou” com o golo sofrido e partiu para uma excelente resposta. Aos dezasseis minutos, os lamacenses já tinham dado a “cambalhota” no marcador ao fazer três golos, por Joãozinho e com o bis de Zé António. Perto do intervalo, Zé António fez hat-trick na partida (4-1), mas no último minuto da primeira parte, o Fermentelos reduziu para 4-2.

Na etapa complementar, o jogo perdeu algum ritmo e os lamacenses geriram mais a posse de bola, mas sem grandes ocasiões de golo. O Fermentelos ainda tentou reduzir a desvantagem, mas sem acerto na finalização. O resultado vindo da primeira parte manteve-se até ao final da partida.

A luta pelo primeiro lugar agora disputa-se entre U. Lamas e Florgrade. Na próxima jornada, o União de Lamas desloca-se a Águeda, enquanto que a equipa do Florgrade recebe em casa a Ovarense