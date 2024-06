U. Mata e Cadinha na final da Taça Cidade de Esmoriz

A partida da primeira-mão da meia-final Taça Cidade da Esmoriz entre Juventus Pedroso e Cadinha FC ficou pautada pelo equilíbrio, acabando empatada a duas bolas. Este domingo, o equilíbrio continuou a ser a palavra de ordem, mas apesar das dificuldades e das limitações do Cadinha FC, um hat-trick de Sandro Pina acabou por ditar a passagem da equipa que joga em Fiães à final da competição.

Depois de ter perdido por 2-1 em Bustelo, na primeira-mão das meias-finais, o União da Mata conseguiu empatar a eliminatória, vencendo em casa na partida disputada na manhã de domingo, com um golo de Filipe Santos, que adiou a decisão para as grandes penalidades. Aí a equipa de Lamas foi mais eficaz e converteu as cinco grandes penalidades, ao contrário dos Canários Bustelo que não conseguiram marcar por duas vezes,

O União da Mata conquistou assim o bilhete para mais uma final, estando nas decisões da Taça Cidade de Esmoriz e Taça Associação, depois de ter vencido o Campeonato da Liga de Futebol Popular de Ovar. A final da Taça Associação disputa-se no grande jogo da final, entre Real Recarei e União da Mata, marcado para as 16 horas de dia 29, em Esmoriz. Quanto à Taça Cidade de Esmoriz, vai disputar-se no dia 6 de julho, entre União da Mata e FC Cadinha.

Foto arquivo