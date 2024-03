UC Cruzeiro com triunfo convincente

Na 16ª jornada do campeonato, o UC Cruzeiro recebeu e bateu o FC Padrão por 2-0. Num agradável jogo de futebol, os da casa assumiram o controlo do jogo e da posse de bola na primeira parte, criando mais situações de golo. Numa delas, a eficaz pressão alta na saída de bola do Padrão foi materializada com um golo numa boa execução de fora da área, com o remate ainda a embater no poste antes de entrar.

Na segunda parte, a formação de Rui Bastos jogou mais na expectativa e no contragolpe. O Padrão subiu as linhas para ir em busca do empate, e chegou a incomodar através da bola parada. No entanto, foi o Cruzeiro novamente a faturar numa boa jogada coletiva. A equipa de Paços de Brandão ainda desperdiçou mais três flagrantes ocasiões para dilatar o resultado, sempre a explorar em velocidade as costas da defesa contrária.

Em outra partida da Liga Caracal, o UD Mozelos perdeu em casa contra a Casa do Porto de Argoncilhe por 2-3. No entanto, a formação de Ricardo Coelho vendeu cara a derrota ao terceiro classificado do campeonato. A equipa da casa igualou a intensidade nos duelos e essa dureza saiu premiada ao intervalo, com uma vantagem de 2-1 (golos de Tiago Lopes e Vítor Castro). Na segunda parte, os visitantes aproveitaram a melhor entrada para virar o resultado com a contribuição de Paulo Mota e Pedro Ribeiro.