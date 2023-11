UD Mozelos não segura vantagem

O UD Mozelos passou a ser, à 6ª jornada, a única equipa sem pontos somados na Liga Caracal: em casa, perdeu ante o Real Recarei por 1-4.

A equipa orientada por Ricardo Coelho até começou a vencer, com um golo na primeira parte apontado por Vítor Castro. No entanto, após o golo marcado, não foi capaz de manter a intensidade e permitiu que o Real reentrasse no jogo. A partir daí, foram os visitantes que assumiram as rédeas do jogo, acabando por chegar aos golos (Geovane, Henrique, Miguel e um auto-golo) com naturalidade.