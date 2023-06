União da Mata campeão do popular de Ovar

Na penúltima jornada do Campeonato do Futebol Popular de Ovar – Liga Caracal, e tal como já se previa, o União da Mata sagrou-se campeão ao vencer por 3-2 a partida disputada frente à Casa do Porto de Argoncilhe, realizada no estádio da AD Argoncilhe.

Com direito a guarda de honra por parte da equipa adversária, o União sagrou-se assim campeão, tendo cinco pontos de vantagem sobre o adversário mais direto, o GD Fajões.

Quanto à Casa do Porto de Argoncilhe, com este resultado, desceu um lugar na tabela classificativa, sendo ultrapassada pela Juventus Pedroso, equipa que a União da Mata defronta na última jornada do campeonato, em sua casa, onde poderá fazer a festa com o seu público.

Na hora de festejar, o clube campeão dirigiu-se aos adeptos: “Esta foi por nós, por vós e por Santa Maria de Lamas”.