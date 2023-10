União da Mata conquista sexta Supertaça

A União da Mata conquistou a sexta Supertaça da sua história, ao bater a Casa do Porto de Argoncilhe por 2-0 no Campo Joaquim Domingues Maia, em Nogueira da Regedoura.

Quanto ao encontro, teve uma primeira parte equilibrada, com poucas oportunidades claras para cada um dos conjuntos e muita disputa pela posse da bola a meio campo. O 0-0 foi o resultado ao intervalo.

Na segunda metade, a equipa rubro-negra entrou por cima e conseguiu materializar essa superioridade à passagem do minuto 57’, por intermédio de Hugo Tavares. A Casa do Porto de Argoncilhe foi obrigada a subir no terreno em busca do empate, e acabou ferida em contra-ataque aos 65’: Fábio Ribeiro ampliou o placard para a União da Mata.

As coisas complicaram-se para os campeões em título do Popular de Ovar quando o mesmo Fábio Ribeiro, aos 70’, recebeu ordem de expulsão obrigando a equipa a jogar os últimos 20 minutos do jogo com 10 elementos. Com vantagem de dois golos, a União desceu as linhas e cedeu um domínio consentido à Casa do Porto, que não foi capaz de fazer o golo e assim beneficiar da vantagem numérica.

Esta é a sexta vez que a União da Mata conquista a Supertaça PM Sport.