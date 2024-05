União da Mata faz a festa do bicampeonato

A partida da jornada, entre primeiro e segundo classificados, acabou meia-hora antes do tempo regulamentar e com o União da Mata a festejar o título de campeão, a três jornadas do fim do campeonato.

Na primeira parte, o jogo esteve sempre equilibrado, não havendo grandes oportunidades de golo para nenhum dos lados embora o CVP Sanguedo tenha tido sempre mais posse de bola, enquanto o União da Mata optou por controlar mais o jogo no seu meio-campo, ate porque só precisavam do empate para festejar.

com cerca de dez minutos jogados na segunda parte, o árbitro assinalou grande penalidade ara o União, decisão com que o SVP Sanguedo não concordou decidindo abandonar o campo, deixando o União da Mata a festejar o título de campeão.

Em comunicado o CVP Sanguedo parabenizou o União da Mata pelo título e justificou a sua decisão: “Decidimos abandonar o encontro, deixando uma mensagem clara de revolta, pelos últimos acontecimentos desfavoráveis contra a nossa equipa, numa altura crucial da época. Hoje, mesmo antes do jogo começar e após o apito inicial, tudo se conjugava para um só desfecho. Esta decisão é um sinal de elevação e de orgulho pelo emblema que representamos. Apenas exigimos respeito e equidade, valorizando o esforço e o trabalho de todo um grupo que só tem um único propósito… Jogar Futebol”.

No outro jogo do campeonato acompanhado pelo Jornal N, numa partida que colocava frente a frente quinto e sexto classificados, o FC cadinha dominou a partida que acabou com a vitória perante o Juventus Pedroso por 6-1. O jogo foi dominado por parte do Cadinha desde o segundo minuto de jogo, em que passou para a frente do marcador, com uma grande penalidade. Com uma primeira parte bem disputada, o Cadinha foi mais eficaz e saiu para o intervalo a vencer com vantagem de dois golos.

O domínio dos pupilos de Licínio Ferreira continuou na segunda, com a marcação de mais quatro golos. No minuto final, uma distração da turma da casa ditou a marcação do golo de honra por parte da Juventus Pedroso, golo alcançado por Hélder Ferreira.