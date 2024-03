União da Mata lidera Liga Caracal

O União da Mata recebeu e venceu o Cruzeiro por 4-1 na 15ª jornada da Liga Caracal. O jogo foi equilibrado na primeira parte, sem grandes oportunidades. Numa delas, a equipa de Lamas chegou ao 1-0. No segundo tempo, o União manteve o controlo das operação, mas permitiu o empate ao Cruzeiro num contra golpe. Pouco depois, Redol repôs a vantagem numa excelente jogada pelo corredor direito. O Cruzeiro foi tentando reagir, mas foram os lamanceses a matar o jogo com o 3-1, com o 4-1 a surgir perto do fim, já num ritmo de jogo mais reduzido.

Num jogo entre equipas separadas por dois pontos, a Casa do Porto aproveitou o fator casa para vencer o Cadinha pela margem mínima: 1-0.

Num grande espetáculo e vários momentos de proximidade à baliza, o Casa do Porto adiantou-se no marcador aos 15 minutos, por intermédio de André Santos. A reação do Cadinha foi forte, e colocou Vítor Leite em sobressalto várias vezes ao longo do jogo. Porém, o guardião da equipa da casa foi o melhor em campo, com um conjunto de grandes intervenções que mantiveram a sua baliza a zeros.

Na segunda parte, o Cadinha continuou a carregar para tentar chegar a um golo do empate que seria justo, mas nem mesmo as alterações operadas a partir do banco fizeram o marcador voltar a mexer.

Com este resultado, o Cadinha mantém-se no sexto lugar, ao passo que a Casa do Porto está no terceiro