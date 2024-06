União da Mata na final na Taça Associação

Depois de ter vencido claramente por 2-0 na primeira-mão da meia-final na Taça Associação, o União da Mata perdeu por 2-1 em Argoncilhe, perante a Casa do Porto, que apesar da vitória não conseguiu o apuramento.

O jogo propriamente dito foi muito equilibrado com as duas equipas a procurarem criar perigo, mas a não conseguirem qualquer golo até ao intervalo. Ainda na primeira parte houve duas expulsões, uma para cada lado, por acumulação de amarelos.

Na segunda parte, a Casa do Porto abriu o marcador com um livre bem finalizado. As oportunidades, não muito flagrantes, foram surgindo para os dois lados, até que o União da Mata fica em inferioridade numérica por vermelho direto (mão na bola), mas a vantagem não durou muito, porque outro jogador da Casa do Porto foi expulso por acumulação de amarelos.

O União da Mata empatou, mas a Casa do Porto, que procurava com afinco a vitória, conseguiu o segundo golo já em tempo de descontos, o que não foi suficiente para conseguir a passagem à final da Taça.

Na outra meia-final, depois de um resultado muito pesado na primeira-mão (9-0), o STOP apresentou-se desfalcado perante o Real Recarei tendo perdido por 7-2. A final da Taça Associação será disputada em Esmoriz, pelas 16 horas de dia 29 de junho, entre Recarei e União da Mata.

Quanto ao jogo disputado no domingo de manhã, o STOP entrou bem, criando duas boas oportunidades de golo, mas a jogar com 10 atletas e com um resultado da primeira mão bastante dilatado, coube ao Recarei saber gerir a partida a seu favor.

Os dois golos do STOP foram conseguidos por Ricardo Gomes e José Monteiro, enquanto pelo Recarei, Vasco Barbosa e Rui Fernandes bisaram na partida, com os outros golos convertidos por José Silva, Geovane Nascimento e Joaquim Tiny.