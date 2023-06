União da Mata prepara as faixas

Na 24ª jornada da Liga Caracal, a União da Mata continuou na senda de triunfos ao derrotar em casa no Comendador Henrique Amorim o 4º classificado FC Cadinha, por 2-1.

Quanto ao encontro, a vitória foi apenas consumada já na fase final da partida, com os golos a serem apontados por Tavares e Tiago. O FC Cadinha dividiu o encontro e apontou o seu tento por Rui Silva.

A equipa de Lourosa dirigiu a sua indignação face à atuação da equipa de arbitragem, escrevendo nas redes sociais do clube que “depois do que se viu, podem encomendar as faixas”.

Com este resultado, a União fica a apenas um empate de levantar a taça da Liga Caracal, o que pode acontecer já no dia 18 de junho, na deslocação ao terreno da Casa do Porto de Argoncilhe. Pode até nem ser necessário vencer, desde que a equipa faça o mesmo resultado que o GD Fajões.