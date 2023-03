União de Lamas ‘rouba’ liderança ao Lobão

Bom jogo de futebol, onde ambas as equipas jogaram ao ataque e tiveram ocasiões de golo repartidas, mas com vitória justa para o União de Lamas frente ao Lobão.

Numa boa jogada coletiva dos forasteiros, André Aranha assistiu Joãozinho para o golo inaugural. O Lobão respondeu de imediato e dispôs de excelente oportunidade para empatar. Num jogo com muitas oportunidades, Zé António ficou isolado desperdiçou outro golo.

Na etapa complementar, os lobanenses tentaram reagir à desvantagem, mas foi os lamacenses que voltaram a faturar com alguma naturalidade. Aos 73 minutos, os forasteiros estiveram perto do terceiro golo, mas a bola embateu na trave.

A equipa da casa arriscou tudo no ataque, mas jogou mais com o ‘coração do que com a cabeça’.