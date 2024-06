União de Lamas vence Supertaça

União de Lamas fecha a época desportiva da melhor forma. Depois de vencer o campeonato de elite de Aveiro, juntou a Supertaça de Aveiro, após golear a equipa do Estarreja por 4-1.

Num jogo bastante disputado até aos últimos minutos, onde os lamacenses dispuseram de maior tempo de posse de bola, mas com uma equipa do Estarreja a sair muito bem em transições e a colocar em sentido o União de Lamas.

Aos 15 minutos, Sérgio Dias, “ofereceu” um presente a Manú Alves que, sozinho perante o guardião, rematou colocado para o primeiro golo da partida. Volvidos apenas quatro minutos, depois de um bom cruzamento de André Aranha, na área, Willy cabeceou para boa defesa do guardião César Soares. Aos 25 minutos, Manú Alves com um potente remate do “meio da rua” fez a bola embater com estrondo na trave. A equipa do Estarreja respondeu de pronto, quase sempre pelo, “sozinho” na frente do ataque, André Duarte. Numa perda de bola a meio campo, o Estarreja conseguiu chegar ao empate através de um penálti justo. André Duarte converteu com êxito e fez o empate. Aos 34 minutos surgiu um dos momentos do jogo, uma bonita jogada coletiva dos lamacenses, ditou um bonito golo de André Aranha.

Na etapa complementar, entrou melhor na partida a equipa do Estarreja e nos primeiros quinze minutos dispôs de boas oportunidades de golo. André Duarte em duas boas jogadas individuais, esteve muito perto de marcar, numa delas valeu a grande defesa de André Fonseca. Aos 65 minutos, Joãozinho desperdiçou uma grande penalidade, ao atirar por cima da trave. A equipa do Estarreja acreditou que podia chegar ao empate e Carlos Tavares rematou forte à entrada da área, com a bola a sair rente ao poste da baliza. No minuto seguinte, resposta dos lamacenses com Rubinho bem perto do golo, embora o remate yenha saído prensado com o seu adversário. Aos 84 minutos, André Aranha sentenciou a partida ao fazer o 3-1, na recarga a um bom remate de Rafa Cardoso, em que só teve que encostar para o fundo da baliza ao segundo poste. Volvidos apenas três minutos chegou outro momento bonito na partida, um livre direto de Mesquita, que de ângulo muito “apertado”, conseguiu colocar a bola na “gaveta” da baliza à guarda de César Soares.

Vitória justíssima, mas por números algo elevados.