“Vamos trabalhar como campeões, vamos trabalhar para sermos campeões”

Em família, o Rio Largo fez a apresentação do seu plantel na sede do clube e revelou os ambiciosos objetivos para a época no regresso à I divisão.

Na sua sede renovada e de portas abertas, com uma nova gerência no restaurante, o Rio Largo apresentou o plantel para a época 2023-24, numa sala onde se reuniram equipa diretiva, equipa técnica, jogadores, familiares e sócios antigos e novos do clube que, depois de celebrar o título de campeão da II divisão, regressa à elite do futebol popular espinhense.

Perante uma sala cheia, o presidente da assembleia-geral, Manuel Freitas, lembrou que o “Rio Largo é uma família”, afirmando considerar que estão “reunidas todas as condições, que dependem de nós, para que o Rio Largo finalmente entre no caminho que sempre desejei para este clube. Ao longo destes anos fui habituado a grandes êxitos, alguns desaires e alguns desgostos, mas isso faz parte da vida. Continuo a dizer que fomos roubados e ainda não fomos ressarcidos do nosso espaço, mas dentro do possível cá estarei para gritar pelo Rio Largo, pois para ser do Rio Largo não basta dizê-lo, é preciso sê-lo efetivamente”.

Deixando uma palavra aos patrocinadores e à empresa que vai explorar a sede do clube, agradecendo o trabalho da equipa técnica e do departamento de futebol, assim como “a confiança de mais um ano aos jogadores que continuaram e a confiança dos novos por escolherem este clube” e alegrando-se por constatar o regresso de várias pessoas ao núcleo do Rio Largo, o presidente Rui Freitas considera que “temos todas as condições para fazermos uma boa época e aumentar o palmarés deste clube”.

Regressado ao clube, o responsável pelo departamento do futebol Bruno Marques lembrou que “com o nível a que o futebol popular chegou, os custos aumentaram muito, com exames médicos, arbitragens… e sem os nossos parceiros não seria possível continuar. Mas o Rio Largo também é isto, as famílias acompanharem os jogadores, os sócios antigos virem à sede e verem que isto está com uma cara diferente. Isto é um clube com raízes muito antigas, vivemos com problemas do passado, mas temos de continuar, temos de ser uma família e, cada um fazendo o seu trabalho, vamos conseguir chegar lá”.

Com a taça de campeão da II divisão à sua frente, o treinador Bruno Guimarães lembrou: “Este é um troféu que vos prometi ano passado, também prometi que esta sala ia estar cheia e aqui estamos. O mérito está todo nas pessoas à minha frente, pois nenhum sucesso se consegue se vocês não acreditarem no nosso trabalho e não se dedicarem”.

Falando da nova época Bruno Guimarães sublinhou: “Aqui dentro respiramos como verdadeiros campeões e pelo trabalho que tenho visto nestas semanas, vamos trabalhar como campeões, vamos trabalhar para sermos campeões. No final da época toda esta zona à volta da sede vai estar em festa, porque o Rio Largo desde a sua criação trabalha para títulos, como se pode ver pelos troféus conquistados. É para isto que depois de um dia de trabalho pegam no saco e vêm treinar. Foi para isso que nós não paramos de trabalhar e fomos buscar quem queríamos para acrescentar valor ao valor que já existia aqui”.

E deixou a garantia: “Vamos dar seguimento ao trabalho que fizemos ano passado. De mãos dadas com toda a gente, com muito respeito pelo trabalho dos outros, mas a trabalhar como até aqui, o próximo campeão da I divisão está aqui à minha frente. Vamos trabalhar!”