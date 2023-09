Iniciando as comemorações dos 65 anos da fundação da NADO – Náutica Desportiva Ovarense, está a ser organizado para o próximo dia 7 de outubro um passeio náutico motorizada aberto a todas as embarcações com motor.

O passeio tem saída marcada para as 10 horas na Marina do Carregal e chegada prevista para o mesmo local, às 16 horas. O almoço será ao meio-dia no Cais da Ribeira de Ovar. As inscrições para este evento estão abertas até 5 de outubro