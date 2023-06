Vilamaiorense no pódio de sub-12

Depois de ter estado toda a época sem perder, na disputa do distrital de sub-12 em futebol de 7, a ARD Vilamaiorense apurou-se para a fase final do campeonato, que se disputou em Águeda, mas perdeu a partida da meia-final perante o núcleo do Sporting de Aveiro, por 9-1. Com a derrota na meia-final, a equipa de Vila Maior jogou a partida para o terceiro e quarto lugar com o GD Mealhada e venceu por 3-2, com golos de Manuel Príncipe, Dinis Azevedo e Juan Cardoso, alcançando o último lugar do pódio.