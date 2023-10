Vitinha de pé quente dá vitória ao Válega

O CCR Válega somou a segunda vitória na I Divisão distrital. Na deslocação a Oliveira do Bairro, ao terreno do Bustos, a equipa de Cláudio Maciel operou uma exibição de sacrifício coroada com o golo solitário de Vitinha a estabelecer o resultado em 0-1.

Desta forma, Vitinha aponta o terceiro golo em três jogos, mantendo a veia goleadora.

O próximo jogo da equipa será fora de casa num dérbi local contra os vizinhos do São Vicente de Pereira, em partida a contar para a Taça Pecol.