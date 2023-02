Vítor Santos: “Damos sempre o melhor pela EV – Peraltafil”

Vítor Santos, na EV – Peraltafil desde a sua fundação, quer contribuir para o sucesso coletivo da equipa no primeiro ano em que compete em M45.

Vítor Santos começou a correr com cerca de 12 anos, passou por alguns clubes, mas esteve parado perto de uma década devido a uma lesão no tendão de Aquiles. Entretanto, devido ao amor pela modalidade e para manter a forma física, quis regressar ao atletismo.

Começou a correr sem compromisso, a entrar em algumas competições, até que surgiu a amizade com Leonel Silva. Numa prova em Oleiros, Vítor passou a correr com a camisola da EV – Peraltafil, ainda antes de existir oficialmente um clube.

Sendo um dos elementos originas do EV – Peraltafil, Vítor Silva recorda como tudo começou: “Eramos um grupo de amigos, nos juntávamos em alguns treinos e depois. Através do convite do Leonel, começamos a correr com as camisolas da Peraltafil, inicialmente sem grande compromisso. Entretanto o Leonel quis que a aposta fosse mais séria, foi criado oficialmente o clube e convidou-nos para integrar a equipa”.

Leia a entrevista completa na última edição do Jornal N