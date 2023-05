Vitória da Académica garante manutenção

Na 23ª jornada do nacional da II divisão de hóquei em patins, a Associação Académica de Espinho tinha uma importante deslocação a casa do Escola Livre e não defraudou expectativas, tendo vencido por 1-3, resultado que lhe permite matematicamente garantir a manutenção, usufruindo da derrota do Infante de Sagres em casa do CD Póvoa.

Os academistas nem entraram muito bem na partida, Ricardo Silva ainda defendeu um penalti, mas foi a turma da casa que inaugurou o marcador antes do intervalo. Na segunda parte, a história foi outra, Renato Castanheira conseguiu o empate, Ricardo Silva voltou a brilhar na defesa de um livre direto e de um penalti e coube a André Pinto marcar os dois golos da vitória, falhando um livre direto pelo meio.

Com a manutenção assegurada, a Académica vai a Coimbra na próxima jornada.