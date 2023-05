Vitória do Silvalde no último jogo em casa

Ainda falta uma jornada para o final do campeonato, mas sábado foi a última vez que as equipas espinhenses, a disputarem a II divisão do distrital de futsal, jogaram perante o seu público. Sporting de Silvalde e Novasemente tiveram sortes diferentes nesta jornada, com os antenses a perderem por 4-7 com o primeiro classificado e a turma de Silvalde a bater o Parc B por 3-1, com golos de Santiago, Francisco e Ricardinho.

Com a derrota perante o Azagães, independentemente do resultado na deslocação a Pindelo, na última jornada, a Novasemente fica na terceira posição da tabela classificativa. Já o Sporting de Silvalde vai a casa do último e ainda pode subir ao quarto lugar, mas está dependente do resultado do Luso, que recebe os vizinhos de Maceda, atualmente no sexto lugar.