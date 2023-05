Vitória para cumprir calendário

A equipa de veteranos da ARC São Vicente Pereira voltou a derrotar, desta feita em casa, o Fiães SC por 3-2, em partida a contar para a última jornada da Taça Masters. Recorde-se que, na partida da 1ª volta, a equipa laranja e azul derrotou os fianenses por 3-4.

Os golos dos vicentinos foram apontados por Bruno Assunção, Oscar e Vítor Almeida.

Com este resultado, o São Vicente Pereira concluiu esta fase no terceiro lugar do Grupo 1 com 6 pontos, insuficiente para garantir o acesso à final da prova.

No outro jogo do grupo, o empate a zero entre São João de Ver e Feirense garantiu a presença dos malapeiros na final, que será jogada contra o primeiro do Grupo 2: a Oliveirense.