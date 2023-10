Vitória solidária e intensa do ADN

Vitória consistente do ADN Regedoura diante de um candidato aos primeiros lugares da I Divisão Distrital de Aveiro. A equipa comandada por Nuno Gonçalves fez o melhor jogo da época, num espírito de grande solidariedade e com uma intensidade imposta no jogo incrível. Na primeira parte, o ADN Regedoura impôs o seu jogo e, em transições rápidas para o ataque, fez dois golos e criou outras boas ocasiões de golo. Em cima do intervalo, o S.V. Pereira reduziu para 2-1. Na segunda parte, a equipa da casa veio novamente determinada e cedo fez o terceiro golo. Os forasteiros ainda tentaram ‘entrar’ no jogo, mas o ADN segurou a preciosa vantagem até ao final da partida.