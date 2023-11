Esmoriz perde em Espinho na Liga Una Seguros

A Arena tigre da Nave Polivalente de Espinho acolheu a partida da sétima jornada da elite do voleibol masculino nacional que colocou frente a frente os vizinhos do Esmoriz Ginásio Clube e do Sporting Clube de Espinho. A turma da casa entrou melhor e venceu o primeiro set por 25-23, mas o Esmoriz reagiu e os dois sets seguintes foram seus com muita luta. O quarto set foi decisivo caindo para os da casa quando o marcador á registava 29-27. Na negra o Esmoriz acusou o desgaste e acabou por perder por 15-7, deixando a vitória em Espinho.

