Primeiro ano, primeira taça. O regresso do voleibol à vila de Maceda não podia contar com melhor ano de estreia: no segundo jogo da final do Troféu Federação, o CCR Maceda voltou a superar, desta vez em casa, o São Francisco Associação Desportiva.

Após o 0-3 no primeiro jogo, em Faro, no passado domingo, os macedenses voltaram a vencer o jogo por 3-0, fechando desde já a série à melhor de 3 jogos.

Créditos: CCR Maceda