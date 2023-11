Duplo desaire no fim-de-semana para o Esmoriz GC

Não correu de feição a jornada dupla do Esmoriz Ginásio Clube na Liga Una Seguros.

No sábado na receção à vizinha e rival Académica de Espinho, os leões da Barrinha começaram melhor, com um 25-21 no primeiro set. No segundo set, começou o bloqueio psicológico: vencer o set por 24-20, deixaram escapar a vantagem para perder por 24-26. Este momento pareceu abalar a equipa, que perdeu por larga margem os dois sets seguintes: o terceiro por 17-25 e o quarto por 14-25, concedendo assim o encontro.

No domingo, na deslocação ao pavilhão do Vitória de Guimarães, a turma vareira disputou todos os sets, mas acabou por não vencer nenhum, saindo vergada a um pesado 3-0 face à prestação dos atletas. Os parciais de 25-20, 25-20 e 25-22 determinaram a quinta derrota seguida.

Na próxima jornada, os esmorizenses vão receber no seu reduto o Voleibol Clube de Viana, que vem de um triunfo fora de casa contra o S. Mamede por 1-3.