Esmoriz GC conquista primeiros pontos

A equipa masculina do Esmoriz Ginásio Clube conquistou os primeiros pontos na Liga Una Seguros, nacional da I divisão de voleibol, ao bater o Ala Nun’Alvares fora de portas, na tarde de domingo, por 2-3, numa partida de fortes emoções só decidida na ‘negra’ e com um parcial que chegou aos 34 pontos (25-20, 19-25, 20-25, 34-32, 10-15).

Na tarde de sábado, o resultado obtido no reduto do Castelo da Maia havia sido bem diferente. O Esmoriz Ginásio Clube

perdeu por 3-0, com os parciais 25-18, 25-20, 25-22.

No próximo fim-de-semana, a turma esmorizense recebe o Leixões Sport Clube pelas 16 horas de sábado no seu pavilhão.