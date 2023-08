Quinta etapa do Nacional de vólei de praia no areal de Esmoriz

Durante o fim-de-semana a Praia de Esmoriz, em Ovar acolheu a quinta e penúltima etapa do Campeonato Nacional de Vólei de Praia (CNVP) 2023, onde competiram os melhores da modalidade, em masculinos e femininos.

E com apenas mais uma etapa para disputar o título nacional, as finais serão no Algarve, a competição foi de grande nível, com um quadro de qualificação muito renhido, integrando 13 duplas em femininos e 20 duplas em masculinos, a lutar por oito vagas (quatro por género) no Quadro Principal.

A grande final da competição nacional está agendada para o fim-de-semana de 11 a 13 de agosto, na Praia da Rocha, em Portimão, Algarve.