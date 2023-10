Voleibol feminino com derrota em casa

Na Liga Solverde, I divisão nacional do voleibol feminino, a equipa do Esmoriz GC acabou por perder na receção ao Castêlo da Maia, mas vendeu cara a derrota. Os dois primeiros sets foram das visitantes (24-26, 23-25), mas a equipa da casa replicou (25-16 e 25-21) e levou o jogo à ‘negra’ que acabou por perder (13-15).

No próximo fim-de-semana há jornada dupla da Liga Solverde, com duas saídas para a turma de Esmoriz que vai até Braga, onde joga pelas 18.30 horas de sábado e defronta as vizinhas do Sporting Clube de Espinho pelas 16 horas de domingo, na Nave Desportiva.