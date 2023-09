Voleibol regressa a Maceda

O Centro Cultural e Recreativo de Maceda (CCR Maceda) anunciou recentemente o renascimento do voleibol no clube, ao confirmar que competirá na época desportiva 2023/2024 com uma equipa sénior masculina. Este regresso ocorre após uma pausa de quase duas décadas.

Mas o projeto, que visa a divulgação da modalidade e do clube, não se limita apenas à competição sénior. O clube ter por objetivo fazer renascer a formação, com a reabertura de escalões para os mais jovens, começando com as equipas de minis, tanto femininas como masculinas.

Recorde-se que Ovar já esteve representado na Federação Portuguesa de Voleibol com três clubes: Esmoriz GC, o próprio Maceda e o Aliança de Ovar, mas estando, de momento, apenas em atividade Esmoriz Ginásio Clube, a disputar a I divisão nacional em seniores masculinos e seniores femininos.

A equipa masculina do CCR Maceda terá inicialmente pela frente um Campeonato Regional, que determinará o apuramento para a fase nacional.