Voleyball World Beach Pro regressa a Espinho

Na segunda edição do Voleyball World Beach Pro, Espinho volta a receber uma etapa da prova, de 13 a 16 de julho

Com o anúncio do calendário de eventos para a época de 2023 do Voleyball World Beach Pro Tour promete ser maior e melhor do que nunca, levando o desporto a novas, mas também a familiares e icónicas localizações, onde se inclui a cidade de Espinho.

Acresce que com o início das qualificações para as olimpíadas em janeiro e a realização do Campeonato Mundial, no México, em outubro, os atletas estarão ao seu melhor nível, no decorrer desta prova.

