XIX Gala do CD Feirense

Após 3 anos sem a habitual gala, o Clube Desportivo Feirense voltou a realizar o encontro anual do clube, iniciativa que vai para a 19ª edição. Foram homenageados atletas, equipas, treinadores, dirigentes e personalidades que se destacaram, no ano transato, ao serviço dos fogaceiros, bem como feita a entrega de emblemas de prata e ouro aos sócios com 25 e 50 anos de filiação, respetivamente.

No que diz respeito aos atletas, foram premiados Beatriz Duarte (atleta do ano na categoria de futebol feminino de formação), Mariana Lima Rodrigues (voleibol), Salvador Costa (futebol de 7 masculino), David Moura (atletismo), Simão Castro (andebol), Inês Ribeiro (futebol feminino), Mariana Rocha (ginástica), Fábio Rocha (trail), Wilfre Delgado (basebol), Gabriel Sá (judo), Rafael Moreira Assunção (natação), Washington (futebol profissional) e António Carvalho (ciclismo).

Foram ainda premiados Joaquim Andrade (treinador do ano), Bráulio Pinho (dirigente do ano), Paulo Caetano (sócio do ano) e Danny Tavares (personalidade do ano).

Já nas equipas, deu-se especial destaque à formação feminina que venceu o campeonato nacional de corta-mato, assim como à equipa de basebol, também campeã nacional da categoria.

A cerimónia contou ainda com um momento de homenagem a Orlando Ribeiro, atleta da secção de andebol tragicamente desaparecido no ano passado. O clube destacou a “simplicidade e generosidade” de Orlando, que serve de exemplo para todos os atletas do clube.

Num longo discurso, Rodrigo Nunes destacou que em 2019 “tínhamos cerca de 700 atletas, hoje somos mais de 1 200 e criamos mais três modalidades, aumentando-as para doze”. Realçou as “melhorias no complexo desportivo e no estádio” e mostrou ambição de a breve termo profissionalizar todos os departamentos que ainda não operam profissionalmente. Por fim, deixou um pedido à Câmara Municipal: “queremos construir, não um, mas seis espaços de treino e de jogo”, mesmo que tal pareça “uma loucura e uma obra megalómana”.