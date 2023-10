A XIX Gala do Clube Desportivo Feirense regressa ao Grande Auditório do Europarque, em Santa Maria da Feira, no dia 21 de outubro, às 21h00, um momento de relevo para o Desporto feirense por reconhecer publicamente todos os que se destacaram, na última época desportiva, em distintas categorias.

Nesta noite de consagração, o Clube Desportivo Feirense distingue os que se destacaram, na época 2022/2023, pela sua performance desportiva, mas também os que contribuíram com o seu empenho e dedicação para elevar o nome do clube. Ao palco vão subir o Atleta do Ano, em múltiplas categorias, o Treinador do Ano, o Dirigente do Ano, o Sócio do Ano e a Personalidade do Ano.

A Gala vai contar igualmente com momentos de animação, com música, demonstração de novo circo e atuação do grupo de Ginástica Rítmica do Feirense.